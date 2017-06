Arlbergstraße: Fahrverbot für Pkw mit Anhängern am Wochenende

Auf L197 besteht an Wochenenden vom 1. Juli bis 2. Oktober ein Fahrverbot für Pkw mit Anhängern. - © Vorarlberg Atlas

Auf der L 197 Arlbergstraße besteht von Langen bis zur Landesgrenze Vorarlberg/Tirol im Zeitraum von 1. Juli bis 2. Oktober 2017, in beiden Fahrtrichtungen ein Fahrverbot für Pkw mit Anhängern. Dieses Fahrverbot ist an den Wochenenden (Samstag und Sonntag) sowie am 15. August (Maria Himmelfahrt) von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr gültig, teilt die Bezirkshauptmannschaft Bludenz mit. Das Verbot gilt insbesondere für Wohnwägen.