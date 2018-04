Arlbergbahnstrecke: Scharfe Kritik an NEOS

Die NEOS sind gegen den Ausbau der Arlbergbahnstrecke und für eine Forcierung der der Zugführung über München. Scharfe Kritik kommt von den Arlberg-Gemeinden.

Arlberg-Bürgermeister kritisieren Loacker

Nach der ÖVP sprechen sich nun auch die Gemeinden Lech a.A., Klösterle und St. Anton a.A. vehement gegen den Vorschlag der NEOS, statt in den Ausbau der Arlbergbahnstrecke in eine Verbindung über München zu investieren, aus. Der Ausbau der Arlbergbahnstrecke sei ein seit langem gewünschtes und gefordertes Projekt. Der Railjet nach Wien sei bestens etabliert und eine sehr gute Alternative zu Fahrten mit dem Auto in die Bundeshauptstadt, so die Bürgermeister der Arlberg-Gemeinden.