Ariana-Grande-Benefizkonzert in Manchester ausverkauft

Das Konzert für die Terroropfer von Manchester mit Teeniestar Ariana Grande und anderen Popgrößen ist ausverkauft. Die Tickets für das Event unter anderem mit Justin Bieber, Coldplay und Take That waren binnen 20 Minuten vergriffen, wie die Veranstalter am Donnerstag berichteten. Das Konzert findet am Sonntag nur wenige Kilometer vom Ort des Anschlags auf dem Kricketgelände von Old Trafford statt.