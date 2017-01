Ari Rath im Alter von 92 Jahren in Wien gestorben

Ari Rath war 1938 vor den Nazis aus Wien geflüchtet - © APA (BKA/Wenzel)

Der frühere Chefredakteur der “Jerusalem Post”, Ari Rath, ist Freitag früh im Alter von 92 Jahren in Wien gestorben, berichtet der “Standard” online. Der spätere Publizist war 1938 vor den Nazis nach Palästina geflüchtet. Im Jahr 2007 nahm er wieder die österreichische Staatsbürgerschaft an, als seine Heimat bezeichnete er dennoch Israel. Dort will er laut “Standard” auch begraben werden.