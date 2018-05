Argerich und Barenboim im Musikverein - Ein Ereignis

Zwei seiner bekanntesten Orchesterwerke hat Claude Debussy für zwei Klaviere bearbeitet. Warum? Damit Martha Argerich und Daniel Barenboim, zwei führende Debussy-Interpreten unserer Zeit, jeder für sich Klavierlegende und als Kindheitsfreunde im Besitz eines besonderen Bandes, sie gemeinsam spielen können. Zumindest hatte man diesen Eindruck gestern, Freitag, Abend im Wiener Musikverein.

Zum 100. Todestag Debussys – er starb am 25. März 1918 in Paris – wird der französische Impressionsmeister weltweit gefeiert, das aktuelle Musikverein Festival widmet ihm einen Schwerpunkt: Symphonisches, große Gesangswerke – und diesen, etwas anderen, Höhepunkt. Zwei Klaviere, ein Ereignis: Debussys Übersetzungen seines bunten malerischen Klangkosmos auf 176 schwarz-weiße Tasten rühren an den Kern seines revolutionären musikalischen Denkens. Er befreite die Komposition, baute das Gerüst ab, das von seinen Vorgängern zur Klangkonstruktion errichtet war und brachte das leuchtende Innere zum Vorschein.