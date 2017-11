Argentinische Feuerwehr riss für schwere Frau Hauswand ein

Damit eine 490 Kilogramm schwere Frau ins Krankenhaus gebracht werden konnte, haben Feuerwehrmänner in Argentinien eine Hauswand einreißen müssen. Laut Medienberichten wurde die 32-Jährige samt Bett auf einen Lkw gehievt und ins Bezirkskrankenhaus von Rosario rund 350 Kilometer nördlich von Buenos Aires gebracht.

Die 32-Jährige ist laut Lokalpresse bereits seit vielen Jahren stark übergewichtig und hat mittlerweile in großen Teilen ihres Körpers das Gefühl verloren. Wegen ihrer extremen Fettleibigkeit haben sich nun an den Beinen der Frau Tumore gebildet, wie sie der Tageszeitung “Clarin” erzählte.

Vor acht Jahren hatte die Argentinierin nach eigenen Worten noch 130 Kilogramm gewogen. Nach dem Tod ihres Vaters sei sie dann in eine schwere Depression verfallen. Nun wolle sie sich wegen ihres Übergewichts behandeln lassen: “Ich will mich pflegen und ich will leben”, sagte die junge Frau, bevor sie ins Krankenhaus gebracht wurde.