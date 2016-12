Argentiniens Finanzminister Prat-Gay muss gehen

Prat-Gays Tage als Finanzminister sind gezählt - © APA (AFP)

Die argentinische Regierung hat Finanzminister Alfonso Prat-Gay zum Rücktritt aufgefordert. Das teilte Kabinettchef Marcos Pena am Montag in Buenos Aires mit. Zugleich kündigte er eine Aufspaltung des Ministeriums an: Um die Staatskasse soll sich der Ökonom Nicolas Dujovne kümmern, den Bereich Finanzwirtschaft übernimmt der bisherige Staatssekretär Luis Caputo.