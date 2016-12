ARD verschiebt “Tatort” aus Rücksicht auf Berliner Opfer

"Tatort"-Folge "Sturm" weckt Assoziationen zu Berlin-Terror - © APA (dpa)

Die ARD hat den für den Neujahrstag vorgesehenen “Tatort”-Krimi aus Dortmund nach dem Terror-Anschlag in Berlin verschoben. Der Film “Sturm” sei “ein hochspannender ‘Tatort’ des WDR, der mit dem Selbstmordattentat eines Islamisten endet”, sagte Programmdirektor Volker Herres am Freitag. Er wecke jedoch mit Bildern und Eindrücken “Assoziationen zum Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin”.