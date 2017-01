Arbeitszeitflexibilisierung: AK kritisch, WK erfreut

AK-Präsident für Ausschöpfen gesetzlicher Möglichkeiten - © Bilderbox

Kritisch hat sich am Dienstag die Arbeiterkammer (AK) zu den jüngsten Plänen zur Arbeitszeitflexibilisierung gezeigt. Einbußen an Einkommen oder bezahlter Freizeit lehnte Präsident Rudolf Kaske in einer Aussendung ab: “Derartige Modelle wird es mit uns ganz sicher nicht geben.”