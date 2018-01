Ein 29-jähriger verletzte sich mehrere Finger als er mit der Hand in eine Fräse griff./Symbolbild

Arbeitsunfall in Lech: Mann verletzt sich an Schneefräse

Am Montagmittag griff ein 29-jähriger mit der Hand in den Kamin einer Fräse und verletzte sich dabei an mehreren Fingern.

Gestern, am 22.01.2018, um 12:30 Uhr, war ein 29-Jähriger damit beschäftigt, mit einer Handschneefräse Schnee zu beseitigen. Als der Kamin der Fräse verstopfte, schaltete er den Motor aus und griff mit der rechten Hand hinein um sie vom Schnee zu befreien. Durch das Loslösen des Schnees drehte sich die Fräse kurzzeitig weiter worauf sich der 29-Jährige an mehreren Finger verletzte (Bruch eines Fingers sowie weitere Riss-/Quetschwunden).