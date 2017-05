Arbeitsplatzangebot in Gefängnissen soll ausgebaut werden

Gefängnisinsassen sind zur Arbeit verpflichtet - © APA

Das Justizministerium will das Arbeitsplatzangebot in Österreichs Gefängnissen ausbauen. Ziel sei mehr Arbeit und mehr sinnvolle Beschäftigung für Häftlinge, erklärte Justizminister Wolfgang Brandstetter in den “Salzburger Nachrichten”. Brandstetter will auch bald eine Online-Verkaufsinitiative präsentieren. “Da sollen die Produkte, die in der Haft produziert werden, auch online verkauft werden.”