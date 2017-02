Arbeitsplätze durch Mindestlohn nicht gefährdet

Von dem Mindestgehalt unter 1.500 Euro seien im Handel fast nur Praktikanten betroffen, schreibt Karl Dürtscher, stellvertretender Bundesgeschäftsführer der GPA-djp. Außerdem würden höhere Einkommen die Kaufkraft ankurbeln und die Motivation der Beschäftigten erhöhen, wovon auch Unternehmen und der Arbeitsmarkt profitieren würden. Das “Dumping des Mindestlohns”, wie es Ilse Fetik, Frauenvorsitzende der GPA-djp bezeichnet, treffe vor allem Teilzeitkräfte und damit insbesondere Frauen. Eine Erhöhung des Mindestlohns würde “den Druck verringern, in die Armutsfalle zu geraten, und Zuschüsse aus der Mindestsicherung beantragen zu müssen.” Die durch höhere Einkommen steigende Kaufkraft würde dem Handel zugute kommen. Man solle “die Diskussion über den Mindestlohn also bitte den ExpertInnen überlassen” schreiben die Gewerkschafter in Richtung Agenda Austria.

vida-Vorsitzender Roman Hebenstreit wiederum verweist auf Studien in den USA, wonach eine Anhebung der Mindestlöhne dort keine negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt gehabt habe, es könnten sogar mehr Arbeitsplätze entstehen. Die Forschung habe gezeigt, dass die Erhöhung des Mindestlohns auch bei relativ hoher Arbeitslosigkeit ein wirksames Mittel zu Verbesserung der Einkommen sei.

In Deutschland habe die Einführung des Mindestlohns zu keinem Rückgang der Arbeitsplätze geführt, schreibt Arbeiterkammerpräsident Rudolf Kaske in seiner Aussendung. Dabei habe im Vorfeld der Einführung der frühere Ifo-Chef Hans-Werner Sinn einen Verlust von 900.000 Arbeitsplätzen vorausberechnet. Die deutsche Arbeitslosigkeit liege jetzt aber auf einem Rekordtief. Eine der Ursachen dafür sei, dass die seit 2015 höheren Löhne in Deutschland die private Konsumnachfrage zu einem Wachstumsmotor gemacht habe. “Mindestlöhne kommen der Wirtschaft zugute, weil das Mehr an Einkommen sofort in den privaten Konsum fließt”, schreibt Kaske. 80 von 100 Euro würden sofort wieder ausgegeben.

(APA)