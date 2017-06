Arbeitsmigranten schicken 400 Mrd. US-Dollar in Heimat

Migration ist für Menschen eine Notwendigkeit - © APA (Symbolbild/Keystone)

Ausländische Arbeitskräfte in reichen Ländern haben laut einer Studie von 2016 rund 445 Milliarden Dollar in ihre Heimat überwiesen. Wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung des Internationalen Agrarentwicklungsfonds in London hervorgeht, sandten rund 200 Millionen Migranten – die Hälfte davon Frauen – das Geld an ihre Familien in Asien, Lateinamerika und Afrika.