Arbeitslosengeld: Wallner gegen Verschiebung in die Mindestsicherung

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat am Dienstag einer "einseitigen Verschiebung" der Notstandshilfe in die Mindestsicherung eine klare Absage erteilt.

Das Arbeitsmarktservice Vorarlberg (AMS) ging am Dienstag davon aus, dass es nach dem Aussetzen der Aktion 20.000 durch die neue Bundesregierung vorerst zu keinen weiteren Einschränkungen kommen wird. Man rechne damit, dass das für heuer zugesagte Budget halte. “Das Arbeitsprogramm wird nächste Woche im Landes-Direktorium beschlossen”, sagte AMS-Chef Bernhard Bereuter in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Wallner und Wirtschaftslandesrat Karlheinz Rüdisser (ÖVP).

Das Land Vorarlberg und das AMS stellen demnach heuer 55,5 Mio. Euro für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen bereit. Davon fließen 23,4 Mio. Euro in gemeinsame Projekte, 29,3 Mio. Euro sind ausschließliche AMS-Gelder, 2,8 Mio. Euro steckt das Land in Projekte ohne AMS-Beteiligung. Im Dezember 2017 lag die Arbeitslosenquote in Vorarlberg bei 5,8 Prozent (Österreich-Durchschnitt: 9,4 Prozent). Die Hälfte der vorgemerkten Arbeitslosen verfügte lediglich über einen Pflichtschulabschluss.

Wallner sieht Nähe zur Vollbeschäftigung

Wallner betonte, dass Vorarlberg aufgrund der hervorragenden Konjunktur inklusive Beschäftigungsrekord in der Nähe der Vollbeschäftigung angekommen sei. Die Wirtschaft nütze ihre Chancen. Allerdings gebe es auf dem Arbeitsmarkt auch Problemgruppen, nannte der Landeshauptmann insbesondere die arbeitslosen Über-50-Jährigen. Bereuter ergänzte, dass es im Rahmen der Aktion 20.000 per Ende Jänner 130 Beschäftigungsverhältnisse geben werde, die bis 30. Juni 2019 befristet sind. Im Jahresdurchschnitt waren in Vorarlberg 2.950 Über-50-Jährige arbeitslos, das bedeutete eine Steigerung um 2,2 Prozent gegenüber 2016. Die Zuwachsrate habe sich aber verflacht, so Bereuter.