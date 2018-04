Arbeitsinspektorate: FP-Wirtschaft jubelt, Ländle-ÖGB warnt

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) hat für die Arbeitsinspektorate neue Zielwerte erlassen. Statt auf Strafen setzt man auf Beratung. Die Ländle-FP-Wirtschaft begrüßt die Maßnahme, der Landes-ÖGB reagiert mit scharfer Kritik.

Unterschiedlicher könnten die Reaktionen kaum sein: Während FP-Wirtschaftssprecher Hubert Kinz die neuen Vorgaben für Arbeitsinspektorate begrüßt, sieht der Landes-ÖGB die Sicherheit am Arbeitsplatz in Gefahr.

FP-Kinz: “Richtige Richtung”

“Es versteht sich von selbst, dass die Wirtschaft bemüht ist, die Sicherheit am Arbeitsplatz entsprechend zu gewährleisten. Wenn jetzt die Bundesregierung bei der Arbeitsinspektion die Beratung erhöhen und das Maß an Kontrollen auf ein ausgewogenes Maß reduzieren will, dann ist das aus Sicht der Wirtschaft ein Schritt in die richtige Richtung”, so FPÖ-Wirtschaftssprecher Hubert Kinz in einer ersten Reaktion.