Arbeiterkammer Vorarlberg warnt vor gefälschten Zahlungsbefehlen

Feldkirch - Täuschend echt wirkende Post vom Richter will Bürger um Geld erleichtern.

Mittlerweile erhielten zahlreiche Vorarlberger Briefe dieser Art. Der Schriftzug „Justiz“ prangt auf dem Briefkopf und ein stilisierter Adler. Auch die Sprache klingt amtlich: Da ist von „Forderungsnummer“ und „Vollstreckungsbescheid“ die Rede. Ein Zahlungsbefehl der „Gerichtsvollzieherverteilungsstelle“ liegt praktischerweise bei. So kann der Empfänger die 373,49 Euro gleich überweisen. Aber wofür eigentlich? Das geht aus dem Schreiben nicht hervor. Auch sonst strotzt es nur so vor Unsinn und frei erfundenen Paragraphen. Also weg damit, rät Konsumentenberater Franz Valandro. „Sollten Sie den geringsten Zweifel haben, wenden Sie sich an uns.“ Nur überweisen sollte man keinen Cent.