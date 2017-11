AK-Präsident Kaske leitet Rückzug ein

Arbeiterkammer-Präsident Rudolf Kaske zieht sich mit Ende April in den Ruhestand zurück. Ausschlaggebend seien ausschließlich private Gründe, erklärte der AK-Chef Dienstagmittag unter Verweis auf eine Erkrankung seiner Frau.

Nicht alles sei gelungen, aber etliche eigene Erfolge fielen Kaske schon ein. Erwähnt wurden etwa die Einführung der Fünf-Tage-Woche in der Gastronomie, die große Steuerreform im Vorjahr oder aber, dass es gelungen sei, die vom damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser geplante Besteuerung des Trinkgeldes abzuwenden.

AK sieht sich für Schwarz-Blau gewappnet

Dass eine Neuauflage von Schwarz-Blau die Zeiten für die Arbeiterkammer härter machen könnte, ist Kaske klar – und er stellte gleich fest, dass man sich gewappnet habe: “Wer an den Grundpfeilern der Zweiten Republik rüttelt, wird unseren Gegenwind auch in Zukunft spüren.” Und: “Sie werden in den nächsten Monaten stark mit mir rechnen müssen.” Er werde jeden Tag kämpfen wie ein Löwe.