Arbeiterin erlitt schwere Kopfverletzungen durch Roboterarm

Die Frau wurde in Krankenhaus gebracht - © APA (Archiv/dpa)

Eine Arbeiterin ist am Donnerstag im Bezirk Voitsberg von einem Roboterarm am Kopf getroffen und schwer verletzt worden. Die Frau wollte in einer Fabrikshalle eine hängen gebliebene Palette lösen und geriet dabei in den Sicherheitsbereich des Verpackungsroboters. Sie wurde ins LKH Graz eingeliefert, teilte die Polizei am Freitag mit.