Auf einem Firmengelände in Mogersdorf im Burgenland ist am Donnerstag ein Arbeiter tödlich verunglückt. Der 34-jährige Südburgenländer führte kurz nach 8.00 Uhr Zimmererarbeiten an einem Dachstuhl durch. Dabei stürzte er aus etwa sechs Metern in die Tiefe, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.

Trotz sofortiger Reanimationsversuche erlag der Mann noch auf der Baustelle seinen schweren Verletzungen. Der Leichnam wurde durch die Staatsanwaltschaft vorläufig sichergestellt. Fremdverschulden liege nach derzeitigem Erhebungsstand nicht vor, hieß es von der Polizei. Das Arbeitsinspektorat veranlasste die Schließung der Baustelle. (APA)