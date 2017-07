Arbeiter nach Sturz in die Donau in Linz vermisst

Der Mann war in der Nähe des Modellflugplatzes an der Donau auf einer Plattform zwischen die Buge von zwei am Ufer vertäuten Kähnen gefahren, um an diesen zu arbeiten. Dabei kenterte das Gefährt und verkeilte sich kieloben zwischen den Schiffen. Der Arbeiter fiel ins Wasser und tauchte nicht mehr auf.

Die Donau wurde vom Wasser, aus der Luft und zu Fuß am Ufer abgesucht. Nach eineinhalb Stunden wurde die Aktion wegen der starken Strömung und keiner Aussicht, den Vermissten noch lebend bergen zu können, abgebrochen.

