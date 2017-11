Arbeiten statt feiern: Kulturprogramm zum EU-Ratsvorsitz

Der EU-Ratsvorsitz Österreichs im zweiten Halbjahr 2018 soll sich auch in kulturellen Veranstaltungen niederschlagen. Fix ist allerdings derzeit nur wenig - zusätzliche Budgetmittel müssen erst von der neuen Regierung bewilligt werden. Rund vier Mio. Euro ließ sich Österreich das Kulturprogramm der Ratspräsidentschaft 2006 kosten.

Geplant ist ein Konzert der Wiener Philharmoniker unter Herbert Blomstedt als musikalischer Auftakt, das im Palais des Beaux-Arts in Brüssel stattfinden soll – allerdings nicht im Juli, wenn auch in den EU-Institutionen die Ferienzeit begonnen hat, sondern im September. Überhaupt möchte man in Brüssel verstärkt präsent sein: Die Belvedere-Ausstellung “Klimt ist nicht das Ende – Aufbruch in Mitteleuropa” soll nach Ende ihrer Wiener Laufzeit Ende August in veränderter Form in das Palais des Beaux-Arts wechseln, weiters bereitet man die Fotoschau “Facing Austria” vor. Mit dem ebenfalls in Vorbereitung befindlichen Republikgedenken anlässlich der 100. Wiederkehr der Ausrufung der Republik am 12. November 2018 versuche man, Synergien zu heben.