Arabischer Israeli bei mutmaßlicher Auto-Attacke erschossen

Die Polizei äußerte sich zunächst nicht dazu, ob bei dem Vorfall im Beduinendorf Umm al-Heiran in der Negev-Wüste Sicherheitskräfte verletzt wurden. Bei dem mutmaßlichen Angreifer handelte es sich den Polizeiangaben zufolge um einen Anrainer, der in der Islamischen Bewegung in Israel aktiv war. Möglicherweise sei er auch von der Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) beeinflusst gewesen, hieß es.

Vor eineinhalb Wochen war ein palästinensischer Attentäter in Jerusalem mit einem Lastwagen in eine Gruppe israelischer Soldaten gerast und hatte vier von ihnen getötet. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte den Täter als IS-Anhänger bezeichnet.

Bei dem Lkw-Attentat handelte es sich um eine der folgenschwersten Attacken seit Herbst 2015. Damals begann eine Serie von Anschlägen und Angriffen vor allem mit Messern, aber auch mit Schusswaffen und Autos im besetzten Westjordanland, in Jerusalem und in Israel. In den vergangenen Monaten war die Gewalt etwas abgeebbt.

(APA/ag.)