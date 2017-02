Arabische Liga betont Notwendigkeit von Zwei-Staaten-Lösung

Ahmed Abul Gheit im Gespräch mit UNO-Generalsekretär Antonio Guterres - © APA (AFP)

Die Arabische Liga hat die Notwendigkeit einer Zwei-Staaten-Lösung im israelisch-palästinensischen Konflikt betont. Nur so sei ein “gerechter Frieden” möglich, sagte der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Abul Gheit, am Donnerstag nach einem Gespräch mit UNO-Generalsekretär Antonio Guterres in Kairo.