April 2017: Die meistgelesenen Artikel auf VOL.AT

Im April 2017 wurde ein 16-jähriges Mädchen in ihrer Wohnung vergewaltigt, die Polizei suchte mit Phantombild nach dem Täter. Für Aufregung sorgte auch ein Anschlag auf den BVB-Bus in Dortmund. In Bregenz wurde die 18-jährige Sophie aus Hohenems zur Miss Vorarlberg 2017 gekürt, die Miss VOL.AT 2017 heißt Julia und kommt aus Höchst. Sehr interessiert waren die VOL.AT-Leser auch an der großen Sex-Umfrage im Ländle: "Intimbereich rasieren oder nicht?" Einen unerwarteten Internet-Hit landeten zwei Vorarlberger Pensionisten mit ihrer Tanzeinlage.

10. Anschlag auf BVB-Bus: Verdächtiger verhaftet Nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das unfassbare Motiv: Offenbar hatte der mutmaßliche Attentäter vor dem Anschlag auf fallende Kurse der BVB-Aktie gesetzt. Mehr lesen…

9. Abrechnung mit Ex-Trainer: So schlimm soll Damir Canadi bei Rapid wirklich gewesen sein Ex-Altach-Erfolgscoach Damir Canadi wurde bei Rapid nach nur fünf Monaten und einer desaströsen Bilanz Geschichte verabschiedet. Eine ausführliche Abrechnung fasst zusammen, wie schlimm Canadi wirklich gewesen sein soll. Mehr lesen…

8. Vorarlberger Pensionisten landeten Internet-Hit mit Tanzeinlage Mit einem Boogie haben zwei gebürtige Vorarlberger einen unerwarteten Internet-Hit gelandet. Mehr lesen…

7. Intimbereich rasieren oder nicht? Darauf stehen Männer bei Frauen wirklich Immer mehr Frauen rasieren ihren Intimbereich – oft nicht für sich selbst, sondern weil es den Männern gefällt. Die große Ländle-Sex-Umfrage zum Nachlesen.

6. Tanga-Fail von Selena Gomez Die Sängerin zeigte etwas mehr, als sie vermutlich wollte… Die Paparazzi-Schnappschüsse von Selena Gomez im Video. Mehr lesen…

5. Tickets für die Vorarlberger Misswahl heiß begehrt Auch in diesem Jahr ging die Vorarlberger Misswahl auf dem exklusiven Eventschiff MS Sonnenkönigin im Bregenzer Hafen über die Bühne. Mehr lesen…

4. Die Wahl zur Miss VOL.AT Wie jedes Jahr wählten die VOL.AT-Leser auch 2017 wieder ihre Miss-Favoritin. Die Miss VOL.AT 2017 heißt Julia und kommt aus Höchst.

Die Online-Wahl | Miss VOL.AT: Julia aus Höchst

3. Sophie aus Hohenems ist die Miss Vorarlberg 2017 Auf der Sonnenkönigin in Bregenz wurde die Miss Vorarlberg 2017 gekürt. Die Siegerin heißt Sophie, ist 18 Jahre alt und kommt aus Hohenems.

Alle Bilder der Miss Vorarlberg 2017 | Hier geht’s zum Misswahl-Special

2. Historisches Türkei-Referendum im Liveticker In einem historischen Referendum entschieden die Türken über die Einführung des von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebten Präsidialsystems. Über 38.000 Mal wurde der Liveticker auf VOL.AT dazu angeklickt. Mehr lesen…