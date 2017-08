Apple plant Smartuhr mit eigener Mobilfunk-Anbindung

Smartwatch soll bald noch mehr können - © APA (AFP/GETTY)

Apple will einem Medienbericht zufolge noch in diesem Jahr eine neue Version seiner Smartuhr herausbringen, die unabhängig vom iPhone direkt in das Mobilfunknetz eingebunden ist. Einige neue Modelle der Apple Watch würden mit einer schnellen LTE-Anbindung ausgestattet, berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Freitag.