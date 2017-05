Apple I-Computer für 110.000 Euro in Köln versteigert

Der Apple I wurde rund 200 Mal hergestellt - © APA (AFP)

Für 110.000 Euro ist am Samstag in einem Kölner Auktionshaus ein Apple-Computer aus der Gründerzeit unter den Hammer gekommen. Der Preis für den Apple I sei damit auf einem “normalen Level” angekommen, sagte Auktionator Uwe Breker am Samstag.