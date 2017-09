Apple feiert mit Luxus-iPhone Geburtstag

Neues iPhobne wird am Dienstag präsentiert - © APA (dpa)

Zum zehnten Geburtstag wird das iPhone von Apple vor allem eins – teurer. Das Jubiläumsmodell, das der US-Technologieriese am Dienstag im Steve-Jobs-Theater in Cupertino vorstellen will, wird nach übereinstimmenden Einschätzungen von Analysten mindestens 1.000 US-Dollar kosten. Die Euro-Preise dürften da noch mal drüber liegen.