Applaus für „Vox amabilis“

Mit dem unterhaltsamen Frauenchor „Vox amabilis“ unter der Leitung von Sabine Winter gelang es dem Verein „Kultur in Bildstein“ auch dieses Jahr zum Klassik-Café zahlreiche Musikbegeisterte in den Kultursaal zu locken. Begleitet vom Pianisten Paul Faderny spannten die 14 singenden Frauen einen bunten Reigen von Gospelmusik bis hin zu klassischen Werken. Ein Höhepunkt des etwas anderen Frühschoppens war die erstmalige, in Englisch gesungene Aufführung der „Ehre Guta Saga“, der Geschichte von dem armen Weiblein Guta, das Bregenz vor dem Überfall der Appenzeller warnte. Mit stehenden Ovationen und heftigem Applaus wurde der Chor nach einem über einstündigen, kurzweiligen Konzert verabschiedet. Die Einnahmen vom Kaffee- und Kuchenbuffet kommen heuer dem Freundeskreis der Wallfahrtskirche Maria Bildstein zugute.