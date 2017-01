Appell an Wien – Russischen Whistleblower nicht ausliefern

EU-Abgeordnete wenden sich an Brandstetter - © APA

Der litauische liberale EU-Abgeordnete Petras Austrevicius hat an Österreichs Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) appelliert, den russischen Whistleblower Nail Malyutin nicht an Moskau auszuliefern. Zuerst müssten die näheren Umstände neuerlich von den zuständigen österreichischen Behörden geprüft werden, forderte er am Freitag.