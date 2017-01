APA/OGM-Vertrauensindex: Kern punktet mit Plan A

Bundeskanzler Kern und sein "Plan A" ziehen - © APA

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat mit seinem “Plan A” seine Performance im APA/OGM-Vertrauensindex verbessert – mit einem Plus von vier Punkten hat er am meisten zugelegt. Sein Koalitionsgegenüber ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner hat dagegen vier Punkte verloren. Bundespräsident Alexander Van der Bellen startet mit einem Vertrauenswert von plus fünf Punkten.