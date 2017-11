Anzeige: Einsamer Rentner sucht Famile für Weihnachten

Mit dieser Anzeige hat ein Rentner tausende Menschen in den sozialen Netzwerken berührt. Grund: Er sucht eine Familie mit der er Weihnachten feiern kann.

Viele Menschen freuen sich jedes Jahr auf Weihnachten. Ein Fest, das man im Kreise seiner Liebsten verbringt. Es wird gegessen, geschunkelt und gelacht. Niemand mag an diesem Abend alleine sein. So auch ein Rentner aus Berlin. Um Weihnachten nicht alleine feiern zu müssen, hat er eine Anzeige in einem Supermarkt aufgegeben. Darauf steht: “Wo findet einsamer Rentner, Witwer im kleinen Kreis zu Weihnachten einen Platz zum Mitfeiern.”