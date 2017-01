Anzahl der Biobauern steigt 2017 auf mehr als 22.000

Vor allem in Nieder- und Oberösterreich und Steiermark mehr Biobauern - © APA

Die Zahl der Bio-Betriebe in der heimischen Landwirtschaft soll 2017 auf mehr als 22.000 steigen. Mit dem Herbstantrag 2016 haben weitere 1.753 Betriebe den Neueinstieg in die Maßnahme “Biologische Wirtschaftsweise” des Agrarumweltprogramms ÖPUL beantragt, teilte das Agrarministerium am Montag mit. Vor allem in Nieder- und Oberösterreich sowie in der Steiermark wird ein starkes Plus erwartet.