Anwalt von türkischem Oppositionsführer festgenommen

In der Türkei wird hart gegen die Opposition vorgegangen - © APA (AFP)

Einer der Anwälte des türkischen Oppositionsführers Kemal Kilicdaroglu ist im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Gülen-Bewegung festgenommen worden. Die Polizei habe Celal Celik am Freitag in Ankara in Gewahrsam genommen, bestätigte ein Sprecher am Freitag. Inzwischen forderte der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel eine Debatte über einen möglichen Missbrauch von Interpol durch die Türkei.