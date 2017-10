Antrag Vonn-Start in Herrenabfahrt wird im Mai behandelt

Der US-Star muss sich weiter gedulden - © APA (AFP/Getty)

Der Antrag des US-Skiverbandes auf einen Start von Lindsey Vonn in der Herren-Abfahrt von Lake Louise 2018 wird im kommenden Mai beim nächsten FIS-Kongress in Griechenland behandelt. Das berichtete USSA am Mittwoch. Der Verband hatte den Antrag tags zuvor bei der FIS-Herbstkonferenz in Zürich der Exekutive des Weltcup-Komitees vorgelegt.