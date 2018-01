Anton Sütterlüty: Vorarlberger Käse in Wien gereift

Anton Sutterlüty kennt man in Wien. Mitten im Zentrum unterhält der Senn aus Leidenschaft einen Käsekeller. Hilfreich war hier auch der Sieg 2001 bei der Millionenshow.

Seit 2015 reifen in einem mittelalterlichen Keller beinahe direkt hinterm Stephansdom Käse nach Vorarlberger Art. Verantwortlich dafür ist der Egger Anton Sutterlüty. Schon früh entdeckte er seine Leidenschaft für Käse. Damals störte ihn schon, dass man Käse viel zu früh isst. Nun gibt er sich und dem Käse mehr Zeit. Mindestens eineinhalb Jahre reift der Käse sechs Meter unter den lebhaften Straßen Wiens.

Ke:skeller im ersten Bezirk

Sein “Ke:skeller” befindet sich an einer historischen Adresse: Mitten in der Grünangerstraße findet sich das sogenannte Kipferlhaus. Hier wurde nach der Legende während der zweiten Türkenbelagerung das Kipferl erfunden. Heute liegt in den Kellerngewölben die “Winebank” – ein exklusiver Mitgliederklub für Weinliebhaber. Der Ke:skeller ist Teil der Winebank, Sutterlüty stellt den Gästen eine Auswahl seines Käses zur Verfügung.