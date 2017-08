“Anton Faistauer Preis für Malerei” an Doris Theres Hofer

Der alle drei Jahre vom Land Salzburg vergebene und mit 7.000 Euro dotierte “Anton Faistauer Preis für Malerei” geht heuer an Doris Theres Hofer. Das teilte das Land in einer Aussendung mit. Die 1979 in Linz geborene Künstlerin studierte an der Wiener Kunstschule und an der Akademie der bildenden Künste Wien und schloss ihr Studium 2016 mit Diplom ab. Sie lebt und arbeitet in Wien.

"Doris Theres Hofer zeigt zarte Spuren auf großformatigen Leinwänden. Thematisch handelt es sich um Reste von Malerei, die die abgenommenen Bilder an einer Atelierwand festhalten. Überraschend ist die Ambivalenz zwischen 'Schmutz-Stickerei' und der Übersetzung in den malerischen Gestus. Man muss sich damit beschäftigen, die poetisch-meditativen Arbeiten erschließen sich erst durch intensive Auseinandersetzung", begründete die Jury ihre Wahl. Für die Auszeichnung, die an Künstler unter 40 Jahren vergeben wird, haben heuer 88 Teilnehmer eingereicht. Daraus wählte die Jury – Antonia Hoerschelmann (Albertina Wien), Ursula Hübner (Künstlerin und Professorin für Malerei an der Universität für Gestaltung Linz) und Nick Oberthaler (Faistauer-Preisträger 2014) – zunächst zehn Kandidaten für eine Ausstellung ihrer Werke im Traklhaus in Salzburg aus. Aus diesem Kreis wurde in einer weiteren Sitzung die Siegerin gekürt. (APA)