Zwei Festnahmen bei Anti-Terror-Einsatz im Großraum Paris

Bei einem Anti-Terror-Einsatz hat die französische Polizei nach dem Fund von verdächtigem Material in einer Wohnung zwei Männer festgenommen. In der Wohnung in der südlichen Pariser Vorstadt Villejuif waren zuvor mögliche Bestandteile zur Herstellung von Sprengsätzen entdeckt worden, wie Innenminister Gérard Collomb am Mittwoch erklärte. Die Behörden leiteten Terrorermittlungen ein.