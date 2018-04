Antisemitischer Brief von Richard Wagner versteigert

Ein Brief mit antisemitischen Äußerungen aus der Feder des deutschen Komponisten Richard Wagner ist für 42.000 Dollar (34.000 Euro) in Israel versteigert worden. Ein Schweizer Jude habe das Dokument erworben, teilte das Auktionshaus in Jerusalem am Dienstag mit.

Wagner hatte den Brief an den französischen Philosophen Edouard Schure im Jahr 1869 verfasst. Er warnt darin vor dem “zersetzenden Einfluss des jüdischen Geistes auf die moderne Kultur”. Wagners Musik ist in der jüdischen Gesellschaft verpönt. Der Komponist hatte 1850 in seinem Aufsatz “Das Judentum in der Musik” sein zutiefst antisemitisches und rassistisches Gedankengut offenbart.