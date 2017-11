Antiquitäten, Kunstwerke und Dekoideen

Zweite Adventausstellung der Herbstzeitlosen

Sulz. Seit Oktober vergangenen Jahres gibt es die „Herbstzeitlosen“ in der Müsinenstraße in Sulz. Margit Fleisch, Brigitte Mathis und Annelies Scherrer haben sich mit ihrem Verein „Hilfe für andere“ und ihrem Geschäft insgeheim einen Lebenstraum erfüllt. Durch die Adern der drei Damen fließt soziales Blut, seit Jahren engagieren sie sich freiwillig im Dienste Bedürftiger. Seit sie ihr eigenes Geschäft haben, können sie das tun was sie am liebsten tun – Antiquitäten kaufen und verkaufen und damit den Mitmenschen helfen.

Ihre zweite Adventausstellung dreht sich allen voran um alten, schönen Christbaumschmuck. Liebevoll haben sie Einzelstücke zusammengetragen, eine genaue Altersbestimmung ist nicht immer möglich. Neben diesem Schwerpunkt bieten sie auch wieder eine besondere Auswahl von Bildern Vorarlberger Künstler. Das Interesse an den ausgestellten Kunstwerken ist riesig auch der Christbaumschmuck findet großen Anklang. Die drei haben es sich aber nicht nehmen lassen, weitere Antiquitäten weihnachtlich zu arrangieren. Mitten im Geschäft steht ein festlich geschmückter Esstisch, mit Silberbesteck, Blumenschmuck und weihnachtlich arrangiertem Geschirr. Über dem Tisch rundet ein antiker Kronleuchter das Bild ab. Eine bunte Auswahl an Dekoartikeln, lässt das Geschäft in Adventstimmung erstrahlen.

Die Einnahmen der Ausstellung und aus dem laufenden Betrieb gehen zu 100 Prozent an sozialen Zwecke. Seit der Eröffnung wurden bereits mehr als 7000 Euro an den Familienbund, Geben für Leben, Stunde der Herzen, den Krankenpflegeverein Vorderland sowie an verschiedene kleinere Notfälle gespendet.