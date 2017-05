Anti-Terrorismuskonferenz der OSZE tagt in Wien

Wir übertragen die OSZE-Konferenz gegen Terrorismus mit Außenminister Kurz und OSZE-Berater für Deradikalisierung, Peter Neumann live ab 10:4o Uhr.

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) wird die zweitägige Konferenz in der Hofburg als derzeitiger OSZE-Vorsitzender am Dienstag eröffnen. Unter den Rednern sind neben anderen EU-Sicherheitskommissar Julian King und die UNO-Sonderbotschafterin gegen Menschenhandel Nadia Murad. Auch Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) wird an der Konferenz teilnehmen. Die Anti-Terrorkonferenz der OSZE findet jährlich – meist im jährlichen Vorsitzland – statt. Kurz hat den Anti-Terrorkampf während des österreichischen OSZE-Vorsitzes zu einer besonderen Priorität erklärt. Dazu hat er den deutschen Terrorexperten Peter Neumann, der ebenfalls auf der Konferenz reden wird, als Sonderbeauftragten für den Kampf gegen Radikalisierung eingesetzt.

Konferenz will Wege aus der Radikalisierung suchen

Mehrere Hundert Experten beraten auf einer internationalen Konferenz am Dienstag und Mittwoch in Wien über Strategien gegen den Terror. Zu den zentralen Themen des Treffens auf Initiative der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wird auch die Frage gehören, wie radikalisierte Jugendliche ihre Mordlust und ihren Hass auf den Westen überwinden können.

Nach Angaben des amtierenden OSZE-Vorsitzenden und Außenministers Sebastian Kurz (ÖVP) sind in den vergangenen Jahren aus den 57 OSZE-Mitgliedsländern rund 10.000 Menschen nach Syrien und in den Irak aufgebrochen, um an der Seite der Terrormiliz “Islamischer Staat” (IS) zu kämpfen. Sie gelten nach einer Rückkehr in ihre Heimatländer als große Gefahr. Ihre Deradikalisierung gerade während einer Haft ist laut Fachleuten eine enorme Herausforderung.

An der Konferenz nimmt unter anderem der Terrorismus-Experte Peter Neumann vom Londoner King’s College teil, der als neuer OSZE-Sondergesandter Ideen gegen die Radikalisierung koordinieren soll. Die OSZE hat das Ziel, das friedliche Zusammenleben der Staaten und Völker zu fördern.