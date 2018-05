Anti-Terror-Ermittlungen nach Messerangriff in Paris

Nach dem Messerangriff in der Pariser Innenstadt mit zwei Toten haben Anti-Terror-Spezialisten die Ermittlungen übernommen. Das sagte der verantwortliche Staatsanwalt Francois Molins am späten Samstagabend in Paris. Der Angreifer habe bei seiner Tat "Allah Akbar" gerufen. Die Islamistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat die Täterschaft für den Angriff für sich beansprucht.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von der Tat eines “Terroristen”. Im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er: “Erneut hat Frankreich einen Blutpreis zahlen müssen.” Der Präsident dankte den Polizisten, die “den Terroristen neutralisiert” hätten.

Der Täter sei “ein Soldat des Islamischen Staats” und habe den Anschlag auf Geheiß des IS ausgeführt, heißt es laut dem US-Institut SITE, das auf Überwachung islamistischer Internetseiten spezialisiert ist, in einer Erklärung der IS-Agentur Amaq. Amaq verbreitet häufig Erklärungen der IS-Miliz.