In der Nähe des Eiffelturms in Paris ist in der Nacht auf Sonntag ein Mann festgenommen worden, der eine Stichwaffe bei sich trug. Die Ermittler hätten dies zunächst als normalen Kriminalfall behandelt, hieß es. Davon sei man wegen der Aussagen des Verdächtigen und seiner offensichtlichen Radikalisierung jedoch abgekommen. Nun wurde von den Ermittlern ein Anti-Terror-Verfahren eingeleitet.

Die französische Staatsanwaltschaft geht nun laut Informationen aus Justizkreisen davor aus, dass es sich bei dem Vorfall um einen versuchten terroristischen Angriff handelt. Der Mann hatte mit einem Messer versucht, sich gewaltsam Zutritt zum Eiffelturm zu verschaffen. Frankreich wurde in den vergangenen Jahren von einer Welle schwerer Anschläge erschüttert. Im November 2015 wurden bei Angriffen von Islamisten in Paris 130 Menschen getötet.