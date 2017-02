Anti-Doping-Experten analysieren Kasachen-Funde

Polizeisprecher Kriegs-Au bei der Pressekonferenz - © APA (AFP)

Die Analyse der am Mittwochabend bei einer Polizeirazzia im Hotel des kasachischen Biathlonteams in Tirol sichergestellten Arzneimittel und Medizinprodukte dauert an. Experten des Doping-Referates im Bundeskriminalamt werten die verdächtigen Materialien mit Unterstützung eines gerichtlich beeideten Sachverständigen aus.