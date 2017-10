Anti-AfD-Demonstration in Berlin

Demo "gegen Hass und Rassismus im Bundestag" - © APA (dpa)

In Berlin hat am Sonntag zu Mittag eine gegen die AfD gerichtete Demonstration begonnen. Unter dem Motto “Gegen Hass und Rassismus im Bundestag” wollen die Teilnehmer einmal um das Reichstagsgebäude ziehen. Die Abschlusskundgebung, zu der mehrere tausend Menschen erwartet werden, findet am Brandenburger Tor statt. Einer der Teilnehmer ist Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter.