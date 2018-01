Antenne Vorarlberg zahlt Wedding-Planer

1.100 Euro für die Traumhochzeit unter Palmen: Antenne Vorarlberg zahlt die Wedding-Planer-Rechnung für Beatrix Tonweber aus Fußach.

Beatrix und ihr Mann Josef haben sich mit der Hochzeit in Thailand einen Lebenstraum erfüllt! Unter Palmen am Sandstrand haben sie sich im März 2017 das Ja-Wort gegeben. Die Rechnung für den Wedding-Planer in Höhe von 1.100 Euro hat Beatrix dann an Antenne Vorarlberg geschickt – und sie hatte Glück: Am Mittwoch um 7 Uhr hat Martin Veith vom Antenne Vorarlberg – Frühstücksradio ihre Rechnung gezogen. Innerhalb von 3 Hits hat Beatrix im Studio angerufen und damit den Rechnungsbetrag gewonnen.

„Ich wollte gerade zur Arbeit gehen. Dann hörte ich meinen Namen im Radio und rief sofort an“, berichtet die 38-jährige. Für das junge Paar ist mit der Strandhochzeit ein Traum in Erfüllung gegangen: „Die Trauung fand in Khao Lak in Thailand statt. Es war einfach nur unbeschreiblich schön – barfuß am Strand mit dem Sonnenuntergang im Hintergrund,“ schwärmt Beatrix. Mit dabei waren nur die Trauzeugen und deren Partner – zuhause wussten bis auf die Eltern des Paares niemand was von der Hochzeit. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll – es ist einfach nur der Hammer! Nochmals vielen Dank Antenne Vorarlberg!“, freute sich Beatrix im Radio.

Jetzt seid ihr dran: Schickt Antenne Vorarlberg ganz einfach alle Rechnungen, die ihr findet. Egal für was und wie alt die Rechnungen sind. Her damit per Mail an rechnung@antennevorarlberg.at, WhatsApp oder über unser Online-Formular auf antennevorarlberg.at. Jeden Morgen um 7 Uhr zieht Antenne Vorarlberg die erste Rechnung – und dann mehrmals täglich. Hört ihr euren Namen, habt ihr 3 Hits Zeit, anzurufen.

Ein wichtiger Tipp: Es kann zwischen 7 und 17 Uhr jederzeit passieren, dass eure Rechnung gezogen wird! Deshalb morgens beim Aufstehen, tagsüber bei der Arbeit, im Auto oder zuhause unbedingt Antenne Vorarlberg hören.