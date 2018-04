Antenne Vorarlberg holt die 90er zurück ins Radio

90er nonstop – das ist heute die Devise des Vorarlberger Radiosenders.

Wenn wir uns an die 90er zurückerinnern, denken wir an Mädels mit gecrepten Haaren, ultrabequeme Jogginghosen mit Seitenknöpfen und neonfarbene bauchfreie Shirts. Unvergessliche Erinnerungen an den ersten Liebeskummer, die coolsten Partys und schrille Modetrends, die wir alle mitgemacht haben. Und richtig gute Musik mit Mitsing-, Mitwein- und Mitfeier-Faktor. Genau diese Songs holt Antenne Vorarlberg an diesem Tag zurück ins Radio.