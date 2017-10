Antenne-Vorarlberg-Hittipp: Rudimental feat. James Arthur – “Sun Comes Up”

“Feel the Love” ist bis jetzt der größte Hit der Band Rudimental. Mit ihrem neuen Song “Sun Comes Up” wollen die vier Engländer jetzt zurück an die Spitze der internationalen Charts.

Dafür haben sie sich kräftige Unterstützung von Gänsehaut-Sänger James Arthur geholt. Das hört man auch sofort, denn bisher kannte man von Rudimental eher nur Elektro-Musik. “Sun Comes Up” fällt dagegen voll und ganz ins Genre “lässige Popmusik”. Die sanfte Stimme von James Arthur, begleitet von akustischen Gitarren und gemütlichen Reggae-Beats holen jetzt im Herbst die Sonne zurück. Der ANTENNE VORARLBERG – Hit-Tipp der Woche: Rudimental feat. James Arthur mit “Sun Comes Up”. Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken