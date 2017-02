Antenne Vorarlberg – Hit-Tipp: Rihanna – “Love On The Brain”

Nackt mit weinroten Lippen und schwarzen Haaren sitzt sie in einer Badewanne. So beginnt das Video zu ihrem neuen Hit “Love On The Brain”. Darin verarbeitet sie vielleicht ihre Hassliebe zu Rapper Chris Brown, der sie einmal krankenhausreif geprügelt hat. Die ersten Takte des Songs erinnern an Elvis Presley und “Can’t Help Falling In Love”. Rihanna hat das Ganze aber auf ihre unverkennbare Art ins Jahr 2017 geholt.

Der ANTENNE VORARLBERG – Hit-Tipp: Rihanna mit “Love On The Brain”.