Antenne Vorarlberg Hit-Tipp: Portugal.The Man mit "Feel It Still"

„Portugal. The Man“ – dieser Band-Name sagt Ihnen nichts? Das wird sich definitiv ändern!

Der erste Hit der Band aus Alaska „Feel It Still“ klingt beim ersten Hören nach einem Gute-Laune-Pop-Song. Dahinter steckt aber eine politische Botschaft. Der Song soll den Amerikanern in harten Zeiten Hoffnung machen. Damit meinen die fünf Jungs die Präsidentschaft von Donald Trump. “Feel it Still” geht sofort ins Ohr. Das liegt vor allem an der außergewöhnlichen Stimme des Sängers John Gourley. Diese ist höher als jeder Kirchturm im Ländle! Der ANTENNE VORARLBERG Hit-Tipp der Woche: Portugal.The Man mit “Feel It Still”.