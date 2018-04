Antenne Vorarlberg Hit-Tipp: P!nk mit "Whatever You Want"

Seit bald 20 Jahren ist sie fast ununterbrochen in den internationalen Top-Charts vertreten: P!nk wird aber noch lange nicht müde.

Seit bald 20 Jahren ist sie fast ununterbrochen in den internationalen Top-Charts vertreten: P!nk wird aber noch lange nicht müde: Mit “Whatever You Want” bringt sie jetzt die bereits dritte Single ihres aktuellen Albums “Beautiful Trauma” heraus. Das Album ist so erfolgreich, dass es bereits in 13 Ländern auf Platz 1 der Albumcharts war. “Whatever You Want” bleit in gewohnter P!nk-Manier im Ohr hängen und klingt wie ein Popsong der einfach fürs Radio geschrieben wurde. Der Antenne Vorarlberg – Hit-Tipp der Woche: P!nk mit “Whatever You Want”.